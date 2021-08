Napoli, 2021 da record: solo due big in Europa come te

By

Il Napoli sta registrando un particolare record da quando è cominciato il 2021: l’unica in Italia ad avere costanza nel trovare il gol.

Il Napoli ha cominciato la stagione 2021-22 con una vittoria importante, nonostante le avversità. L’espulsione di Osimhen, l’infortunio di Zielinski ed il rigore sbagliato da Insigne potevano compromettere l’esordio di Spalletti al Maradona. Fortunatamente, proprio il capitano e il lampo di Elmas hanno consegnato i primi tre punti in campionato agli azzurri.

Grazie alle due reti segnate in Serie A, il Napoli sta continuando a tenere il passo di due grandi d’Europa e a questo punto proverà a registrare un clamoroso record.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli croce e delizia: i due protagonisti del match

Napoli come Bayern e Borussia: 2021 nel segno del gol

Analizzando le partite di campionato da gennaio 2021 a quelle appena cominciate della nuova stagione, si può notare che la squadra partenopea condivide un particolare score con i due grandi club tedeschi. Napoli, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono gli unici ad aver segnato almeno un gol in ogni match del proprio rispettivo campionato da quando è cominciato l’anno solare. Tra l’altro, la formazione azzurra ha giocato 26 partite in questo lasso di tempo, mentre le due tedesche solo 23.

Napoli meglio di Manchester City, Barcellona e PSG, ma ovviamente anche di tutte le altre squadre di Serie A che in qualche circostanza hanno concluso la gara senza gonfiare la rete avversaria.

L’ultima volta senza reti in campionato

In 26 partite consecutive del 2021, il Napoli ha registrato 61 reti. Un bottino niente male, con una media di 2,35 reti a gara. Tuttavia, c’è chi ha una media superiore, come il PSG, l’Atalanta e la corazzata del Bayern Monaco che ha messo a segno 64 marcature in 23 match.

Y cerramos este minirrepaso goleador a 2021 en las grandes ligas con los equipos que más tantos han hecho y los que más han recibido. pic.twitter.com/Vsi9ZluXkm — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) August 24, 2021



Il trend positivo delle reti messe a segno in 26 gare di fila fa ben sperare. Luciano Spalletti continua a martellare sul gioco offensivo migliorato da mister Gattuso, con la quale la squadra sembrava aver trovato una certa alchimia in questo anno solare, fino alla “drammatica” serata storta contro l’Hellas Verona. L’ultima volta che il Napoli ha registrato in Serie A 0 gol nel tabellino risale al 20 dicembre 2020, quando gli azzurri persero contro la Lazio all’Olimpico. Dopo quella debacle, ci fu un cambio di passo deciso.