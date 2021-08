Dove vedere in tv Genoa-Napoli: le novità di formazione

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming, tutte le ultime novità di formazione. Spalletti deve rinunciare a Zielinski e Osimhen.

Seconda giornata di campionato e primi problemi di formazione per Luciano Spalletti col Napoli che contro il Genoa dovrà fare a meno di due pedine a dir poco fondamentali come Piotr Zielinski, infortunato, e Victor Osimhen squalificato.

Le probabili formazioni: Lozano falso 9

Davanti a Meret, confermatissimo in porta e ormai titolare inamovibile, giocheranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, oltre a Zielinski, sempre out anche il lungodegente Demme: toccherà quindi a Lobotka ed Elmas affiancare Fabian Ruiz, col macedone libero di svariare sul fronte offensivo. In attacco sarà Lozano a giocare da falso nueve nel tridente completato da Politano e Insigne. Petagna quindi partirà ancora dalla panchina.

Nel Genoa, reduce dalla pesante sconfitta subita alla prima contro l’Inter, conferma per il giovane Bianchi in coppia con l’ex Pandev. In porta Sirigu, difesa a tre composta da Biraschi, Vanheusden e Criscito. Sturaro e Sabelli sugli esterni, in mezzo il futuro juventino Rovella con Hernani e Badelj.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Hernani, Badelj, Rovella, Sabelli; Pandev, Bianchi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano.

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming

Genoa-Napoli, come tutte le partite del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta da DAZN che ha acquistato i diritti per le prossime tre stagioni. La gara si gioca domenica 29 agosto allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.30 e non sarà visibile su Sky Sport, che trasmette tre partite di ogni giornata in co-esclusiva con DAZN.