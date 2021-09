Ospina in Napoli-Juve: ci sarà o no? La soluzione è molto semplice

Il Napoli dovrà fare a meno di Alex Meret per diverse partite, soprattutto Napoli-Juve dove potrebbe mancare anche Ospina: ma c’è una possibilità di avere il portiere a disposizione

Il Napoli fa i conti con l’infortunio di Alex Meret e si ritrova con un bel problema in vista di Napoli-Juventus. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere azzurro non hanno lasciato scampo: frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3a e 4a vertebra lombare. Un infortunio maturato nel corso di Genoa-Napoli, proprio in quella discussa azione del gol annullato al VAR. A caldo Meret non si era accorto di essersi fatto male, poi però il dolore si è fatto sentire e lì si sono resi necessari gli esami, quando il portiere era già a Coverciano.

Napoli-Juve, Ospina gioca? La strategia del Napoli per averlo

E ora per Napoli-Juve c’è un doppio problema. Meret non ci sarà e di norma non dovrebbe esserci neppure Ospina, che sarà impegnato con la sua Colombia fino al 10 settembre e l’11 alle 18 dovrebbe essere in campo con la maglia azzurra. Il Napoli cercherà di mediare con la federazione colombiana per far sì che Ospina possa giocare Napoli-Juventus, partecipando alle sfide con Bolivia e Paraguay e saltando solo Colombia-Cile, prevista per venerdì all’una di notte ora italiana.

Tour de Force Ospina: 40 ore per Napoli-Juve

Fra la partita con la Nazionale e quella con i bianconeri torinesi ci passano circa 40 ore, ma in mezzo c’è anche un lunghissimo viaggio con traversata internazionale, per non parlare del jet-lag. David Ospina potrebbe addirittura giocare anche la sfida contro il Cile e poi tornare di corsa a Napoli, ma arriverebbe completamente stravolto da un viaggio devastante. Molto meglio che giochi le due sfide precedenti e poi torni alla base fresco e riposato per affrontare al meglio una sfida fondamentale. Il Napoli ha bisogno di lui, lui deve farsi trovare pronto.