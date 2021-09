@NCL – Intervista all’agente di Hubert Idasiak: “Ricorda un top in Europa”

By

Intervista esclusiva a Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak: chi è il giovane portiere polacco del Napoli e quali sono le sue caratteristiche.

Il Napoli deve affrontare la Juventus alla terza giornata di campionato ma sorgono alcuni problemi tra i pali. Spalletti non potrà fare affidamento su Meret, infortunatosi durante gli allenamenti con la Nazionale. Inoltre, rischierebbe di alzare bandiera bianca anche Ospina, che ha avuto qualche acciacco fisico nel finale di gara tra Colombia e Bolivia. E allora, si candida ad un posto da titolare Hubert Idasiak, polacco classe 2002 della Primavera del Napoli, il quale è stato inserito nella lista di Europa League come terzo portiere.

La decisione presa dal club lascia pensare che il ragazzo 19enne si possa giocare il posto da titolare contro i bianconeri con Davide Marfella, fino a pochi giorni fa considerato terzo portiere. Per far conoscere ai tifosi le caratteristiche di Idasiak, abbiamo raccolto le parole di Massimiliano Simeone, agente del calciatore.

Agente Idasiak: “E’ pronto per la Juventus. Somiglia ad Oblak”

Massimiliano Simeone, chi è Hubert Idasiak?

E’ arrivato 4 anni fa a Napoli e il giorno dopo il suo arrivo fece subito un provino con gli azzurri. Tutti rimasero entusiasti delle sue qualità. Hubert è un portiere serio, bravo tra i pali. Dovrà migliorare il gioco con i piedi, ma ha una grande tranquillità e non sente la pressione.

E’ pronto per un esordio in Serie A e, soprattutto, per giocare contro la Juventus?

E’ pronto. Credo che i professionisti si facciano trovare preparati a questi appuntamenti. Hubert sotto l’aspetto tecnico e psicologico è sicuramente pronto. In Italia, però, c’è ancora la convinzione che il portiere dev’essere esperto per giocare.

A quale altro portiere assomiglia Hubert Idasiak?

Mi ricorda molto Oblak. Hanno le stesse caratteristiche fisiche, stessa esplosività e gestiscono allo stesso modo la pressione. L’estremo difensore del Napoli interpreta il ruolo proprio come il portiere più esperto dell’Atletico Madrid.

Futuro Idasiak: “Valutiamo, che sia Napoli o un altro club”

Dove continuerà a giocare Idasiak il prossimo anno? In Serie C, Serie B o in Polonia?

Stiamo già facendo valutazioni sul futuro di Hubert. Deve continuare a crescere, non sappiamo se a Napoli o altrove, ma abbiamo già delle società che apprezzano il ragazzo. Quest’anno alcuni club polacchi erano interessati al prestito, piaceva anche ad una squadra francese. Con la società azzurra abbiamo optato per restare almeno un altro anno: si allena con la prima squadra. Per questa stagione va bene così.

Con quale calciatore del Napoli ha legato di più?

Hubert ha un ottimo rapporto con Piotr Zielinski. E’ più di un semplice compagno, gli fa quasi da fratello maggiore. Ma devo dire che si trova bene con tutti ed è contento di allenarsi con la prima squadra.

La redazione ringrazia per la disponibilità l’agente Massimiliano Simeone.