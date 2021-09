Perché Ospina, Koulibaly e Osimhen rischiano di saltare Leicester

Ospina, Koulibaly e Osimhen rischiano di saltare la trasferta di Leicester in Europa League. Diplomazia al lavoro con l’UEFA.

L’allarme è stato lanciato ufficialmente dal patron Aurelio De Laurentiis subito dopo il fischio finale della gara contro la Juventus. Il Napoli infatti rischia di affrontare la delicata trasferta di Leicester senza tre pedine fondamentali come Ospina, Koulibaly e Osimhen. Tutta colpa delle stringenti regole anti-Covid vigenti in Inghilterra.

Ospina, Koulibaly e Osimhen a rischio per Leicester

Ma cosa prevede la norma? L’Inghilterra obbliga coloro che sono stati in uno dei Paesi a rischio ad osservare dieci giorni di quarantena. Esattamente il caso di Ospina, Koulibaly e Osimhen che quindi non potrebbero neppure salire sul volo che porterà il Napoli a Leicester per il debutto nella fase a gironi di Europa League. Un’ipotesi che De Laurentiis sta facendo di tutto per scongiurare insieme all’UEFA: “Adesso il problema da risolvere è quello di farsi accettare da Boris Johnson. Ho parlato con Marchetti. Mi ha detto che hanno girato al governo inglese il messaggio inviato da me per iscritto, insieme a quello di tanti altri presidenti nella stessa situazione”.

L’obiettivo è la deroga stile Europei

In realtà già nel week-end alcuni calciatori di Premier League reduci dagli impegni con le rispettive nazionali in zona rossa sono regolarmente scesi in campo con i club. Questo, ad esempio, è il caso di Iheanacho e Ndidi ma anche di Mané del Liverpool. La sensazione, insomma, è che una soluzione alla fine verrà trovata per venire incontro alle esigenze delle società impegnate in Inghilterra nelle coppe europee. L’obiettivo è una deroga simile a quella concessa durante i recenti Europei. Ad oggi però il rischio di affrontare il Leicester senza la spina dorsale della squadra è concreto.