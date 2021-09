Tifosi allo Stadio Maradona: quando sarà possibile l’80% della capienza

I tifosi allo Stadio Diego Maradona: quando sarà possibile l’ampliamento della capienza all’80%. Spunta una data possibile

La capienza allo Stadio Maradona e negli impianti, limitata causa Covid, è un tema molto delicato, peraltro affrontato dai presidenti di club con la Lega in più di un’occasione. I club, infatti, dopo aver patito per una stagione a porte chiuse, vedono ora incassi notevolmente ridotti proprio per l’impossibilità di vendere tagliandi per l’intera capienza.

Ma quando potrà essere aumentata questa? Il Presidente Mattarella proprio ieri ha firmato il decreto legge che obbliga tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, ad essere in possesso del Green Pass a partire dal prossimo 15 ottobre.

E’ solo il primo passo, perché l’esecutivo sta lavorando alle prossime mosse da attuare; se il certificato verde resterà obbligatorio almeno fino al 31 dicembre – al momento la data della fine dello stato di emergenza – per accedere a molti servizi, il 30 settembre è prevista una riunione in cui sarà analizzata la validità dello strumento.

Ebbene, in quella data si potrebbe dare il via libera per l’ampliamento di cinema e teatri ma anche per la riapertura delle discoteche.

Stadio Maradona all’80% della capienza? La data possibile

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato di aumenti al 75-80% della capienza come tappa intermedia, fino a raggiungere quota 100 per cinema e teatri. Gli stadi non sono stati menzionati ma è chiaro come anche per gli impianti sportivi ci possa essere questa estensione della capienza, considerato come si tratti di luoghi all’aperto.

Ovviamente, qualora si dovesse optare per questa estensione, resterebbe l’obbligo di indossare la mascherina sugli spalti e, chiaramente, il possesso del Green Pass, verificato gli ingressi proprio come accaduto nelle prime giornate di campionato.

Certamente una bella notizia per i tifosi del Napoli, con lo Stadio Maradona che potrà tornare a riempiersi, con i supporters che non aspettano altro di trasmettere tutta la loro passione e calore agli azzurri primi in classifica.