Biglietti Napoli-Cagliari, la situazione: esaurito un solo settore, i prezzi

A pochi giorni dalla sfida tra Napoli e Cagliari, tutte le info sulla prevendita dei biglietti: esaurito un solo settore, i prezzi

Continua a marciare a pieno regime, la formazione di Luciano Spalletti: prima in classifica e a punteggio pieno, gli azzurri sono pronti a tornare al Maradona dopo le due trasferte consecutive di Udine e Genova. Domenica alle 20:45, gli uomini di Spalletti ospiteranno quelli di Walter Mazzarri, in un Napoli-Cagliari dalle forte tinte nostalgiche. Soprattutto, dopo il ritorno in Serie A del tecnico toscano, sulla panchina degli azzurri dal 2009 al 2013.

Dopo il caso biglietti con la Juventus, la prevendita per i biglietti della sfida del prossimo weekend procede spedita. Seppur, senza la calca e il pathos che ha accompagnato quella per la gara con i bianconeri. Ad oggi, solo un settore resta esaurito (la Curva B), mentre si registra ancora ampia disponibilità in tutti gli altri settori dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Biglietti Napoli-Cagliari, i prezzi di tutti i settori

Per acquistare i biglietti per Napoli-Cagliari, basterà recarsi presso un punto vendita autorizzato oppure online, attraverso il circuito Ticketone (qui il link). Inoltre, come ricordato anche dalla SSC Napoli, si ricorda ai tifosi che acquisteranno il tagliando di osservare tutte le misure di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E soprattutto, di munirsi di Green Pass al momento dell’ingresso. Di seguito, tutti i prezzi:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00