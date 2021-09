Biglietti Napoli-Cagliari, la situazione: esaurito un solo settore, i prezzi

Le informazioni sui biglietti per la sfida Napoli-Cagliari, prevista allo Stadio Maradona per la sesta giornata di campionato, il prossimo 26 settembre alle ore 20:45.

Dopo le gare in trasferta contro Udinese e Sampdoria, il Napoli si prepara per tornare allo Stadio Maradona per la sesta giornata di campionato, ovvero il confronto casalingo previsto per domenica 26 settembre dalle 20:45 contro il Cagliari.

Napoli-Cagliari, biglietti in vendita: info e prezzi

La prevendita dei biglietti è partita il 17 settembre ed è prevista per tutti i settori dello stadio, sebbene a capienza limitata del 50% nel rispetto delle normative vigenti a causa dell’emergenza per il Covid-19. L’impianto di Fuorigrotta è tra i più grandi d’Italia e ciò permette di avere a disposizione una buona percentuale di tifosi, al di là delle restrizioni: si parla di circa 25mila spettatori a partita.

Al momento per Napoli-Cagliari risulta esaurito soltanto l’anello superiore della Curva B, mentre per gli altri settori la disponibilità è ancora ampia. Ricordiamo di seguito il prezzo dei biglietti: