De Laurentiis ‘spiega’ i problemi di DAZN: “E’ colpa di Berlusconi”

De Laurentiis ha condiviso una riflessione sui disservizi di DAZN: la sua spiegazione ai problemi e la frecciata a Berlusconi.

L’avvio di campionato è stato caratterizzato da tantissimi problemi audiovisivi. Diversi abbonati di DAZN non hanno fruito al meglio del servizio offerto e hanno perso intere partite o spezzoni a causa di mancanza del segnale ed altri problemi tecnici, ai quali De Laurentiis sembra avere una spiegazione.

Il presidente del Napoli è uno dei fautori del servizio in streaming per vedere le partite di calcio e ha raccontato in un convegno il suo punto di vista, lanciando una frecciata a Silvio Berlusconi.

Perché De Laurentiis sostiene DAZN

A seguito di numerose polemiche sui disservizi di DAZN, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis chiarisce che è tutta colpa del ritardo tecnologico dell’Italia: “Siamo sempre in ritardo. Mi sono battuto per andare su DAZN. Ho fatto anche arrabbiare i miei colleghi, perché è vero che vediamo male e ci sono problemi, ma è a causa di Berlusconi questo Paese non ha sviluppato la rete come negli altri paesi in Europa e siamo indietro”.

Dunque, per il presidente del Napoli nessun passo indietro: “Se non continuiamo con i servizi in streaming e proseguiamo sempre su servizi satellitari, tra tre anni dovremo ripartire di nuovo dall’inizio. Dobbiamo sfruttare il Premier Draghi e il Ministro Colao per implementare la rete per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei“