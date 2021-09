Zanoli torna in campo: stavolta parte dal primo minuto

Alessandro Zanoli può tornare subito in campo e giocare dal primo minuto: il terzino azzurro pronto a mettersi in gioco con la maglia del Napoli

Giornata importante per Alessandro Zanoli, il giovane terzino del vivaio azzurro, regolarmente convocato da Luciano Spalletti per questo avvio di stagione. Proprio ieri, nella vittoriosa uscita al Maradona, l’esterno basso classe 2000 è stato in panchina e ha festeggiato con la squadra il sesto successo di fila in campionato.

Il ventenne nato a Carpi ha disputato appena 4 minuti con la prima squadra e ha esordito con la maglia del Napoli in trasferta ad Udine. Un emozione grandissima per il giocatore lanciato da Spalletti, sul quale conta molto per il resto della stagione. Intanto, Zanoli si prepara a tornare in campo sin da subito e stavolta potrà giocare l’intera sfida.

Napoli Primavera, Frustalupi chiama Zanoli

Alessandro Zanoli è stato convocato da mister Frustalupi per la quarta giornata del campionato Primavera. Il Napoli dovrà vedersela quest’oggi in casa contro il Pescara e avrà bisogno del supporto di uno dei migliori del gruppo dei giovani, ormai stabilmente tra i grandi.

Il club abruzzese non è irresistibile e ha raccolto solo un punto in tre partite. Sono tantissime le reti subite (10) e poche quelle fatte (3). Insomma, il Napoli Primavera può cercare di dare continuità alle buone prestazioni offerte e conquistare altri tre punti che la porterebbero vicino alla vetta della classifica. Zanoli può essere l’uomo giusto e visti i progressi avuti di recente, potrebbe trascinare i suoi compagni al successo.

Alessandro indosserà la maglia numero 20 con i suoi coetanei. Numero che in prima squadra appartiene a Zielinski e infatti per il momento il terzino classe 2000 indossa il numero 59.