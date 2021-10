La prima volta di Koulibaly: nessuno come lui in Serie A

Per la prima volta un difensore viene eletto giocatore del mese. Prestigioso riconoscimento a Koulibaly dalla Serie A.

Ogni estate, ormai da anni, sembra destinato a lasciare Napoli ma alla fine Kalidou Koulibaly non si è mai mosso fino a diventare una bandiera degli azzurri tanto che recentemente Luciano Spalletti gli ha addirittura assegnato i gradi di ‘comandante’. Un riconoscimento meritatissimo per un giocatore capace di entrare nel cuore di allenatori, compagni e tifosi non solo per le indubbie qualità tecniche e fisiche, ma anche per quelle caratteriali che ne fanno un leader all’interno dello spogliatoio.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cori razzisti a Koulibaly: la decisione del Giudice Sportivo

La prima volta di Koulibaly: il migliore della Serie A

L’inizio di stagione vissuto da Koulibaly peraltro è stato a dir poco da incorniciare come dimostra un altro riconoscimento, stavolta ufficiale, arrivato dalla Lega Serie A che ha eletto il centrale del Napoli EA Sports Player of the Month per il mese di settembre. UNa prima volta assoluta dato che, fino ad oggi, mai nessun difensore aveva ricevuto questo premio in Serie A. Premio che viene assegnato in base a una classifica redatta secondo le statistiche Stats Perform, sulla base delle giornate dalla prima alla sesta dell’attuale campionato di Serie A. Tra i dati presi in considerazione, l’indice di efficienza tecnica (del 96,8%, in linea con i Top Player europei), l’indice di efficienza fisica (del 96,2%), l’indice di pressind (del 97,2%) e un K-Movement, ovvero la capacità di leggere in anticipo le situazioni tattiche, importante (per il 96,3%).

Colonna e leader: un premio meritato

Già autore di due gol in campionato, tra cui quello decisivo per la vittoria in rimonta contro la Juventus, Kalidou Koulibaly è una colonna del Napoli di Spalletti come lo era stato con Sarri, Ancelotti e Gattuso. Il premio di giocatore del mese assegnato dalla Lega verrà consegnato a Koulibaly alla ripresa del campionato prima della gara casalinga contro il Torino.