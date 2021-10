Le date di rientro dei nazionali: buone notizie per Spalletti

Tutte le date di rientro dei nazionali del Napoli: i primi a tornare saranno Osimhen e gli italiani, l’ultimo Ospina.

La pausa è arrivata forse nel momento peggiore per il Napoli, che ha vinto le prime sette partite di campionato e guida la classifica di Serie A a punteggio pieno. Ecco perché Spalletti conta i giorni che lo separano dalla possibilità di lavorare nuovamente con la rosa al completo in vista dei prossimi impegni.

Le date di rientro dei nazionali: Osimhen torna subito

I primi giocatori a rientrare a Castel Volturno saranno i tre italiani Meret, Di Lorenzo e Insigne subito dopo la finalina di Nations League contro il Belgio. Insieme a loro già martedì dovrebbe rivedersi anche Osimhen, impegnato con la sua Nigeria domenica. Quindi sarà il turno di Anguissa, Koulibaly, Elmas e Lozano prima di Rrhamani e Zielinski. L’ultimo a rientrare alla base, invece, dovrebbe essere ancora una volta Ospina che potrebbe tornare a Napoli solo sabato ovvero a poche ore dalla sfida contro il Torino quando tra i pali dovrebbe rivedersi Meret.

Fabian Ruiz e Politano i grandi ‘esclusi’

Quello in porta, d’altronde, è uno dei dualismi ancora irrisolti nel Napoli di Spalletti che inizialmente sembrava puntare con decisione sull’italiano salvo concedere maggiore spazio a Ospina nelle ultime settimane. Nonostante il rientro in gruppo di Demme invece è difficile che a centrocampo cambi qualcosa nelle gerarchie che attualmente vedono avanti Anguissa e Fabian Ruiz, quest’ultimo deluso dalla bocciatura di Luis Enrique che non lo ha convocato per la fase finale della Nations League. Una brutta notizia per lui, ma molto buona per Spalletti che lo avrà più fresco e riposato alla ripresa. Lo stesso dicasi per Politano, ancora escluso da Mancini e jolly utilissimo a disposizione del tecnico azzurro, che lo alterna con Lozano.