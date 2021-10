Napoli, ko Malcuit: entità dell’infortunio e tempi di recupero

In casa Napoli, Spalletti perde Kevin Malcuit: il terzino francese ha accusato un problema, l’esito degli esami ed i tempi di recupero

Tegola in casa Napoli, con Spalletti che perde per infortunio un calciatore. Si tratta di Kevin Malcuit che, dopo il problema accusato ieri, si è sottoposto solo a terapie oggi al Konami Training Center di Castelvolturno.

L’esito degli esami a cui si è sottoposto il terzino destro ha rilevato un problema di non poco conto; il laterale francese si è infatti procurato una distrazione di primo grado al soleo sinistro. I tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane.

Non la migliore delle notizie per Spalletti che, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, non ha certo la coperta lunga, anzi. Il solo Di Lorenzo, ora, dovrà tirare la carretta a destra, in un momento anche complicato considerato come i partenopei siano attesi da un tour de force davvero impressionante, con sette gare in 21 giorni, fino alla sosta del prossimo novembre.

Napoli, Malcuit out: troverà spazio il giovane Zanoli?

Il terzino della Nazionale sarà quindi chiamato agli straordinari, anche se una mano potrebbe dargliela il giovane Zanoli. Spalletti rimase impressionato dal ragazzino in ritiro a Dimaro prima e Castel di Sangro poi, tanto da bloccarne la partenza. Ed ora per il ragazzo potrebbe profilarsi la grande chance, magari giocando qualche gara un po’ più agevole, giusto per prendere confidenza “con i grandi”.

A sinistra, invece, è ormai prossimo il rientro di Ghoulam e, con Juan Jesus capace di adattarsi, oltre a Mario Rui titolare ormai inamovibile, Spalletti sembra decisamente più coperto. Insomma, un nuovo ostacolo sulla strada azzurra in questo inizio di stagione sfavillante, con il tecnico chiamato a porre rimedio anche a questo intoppo.