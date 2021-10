Napoli, allenamento con la Primavera: Mertens in grande spolvero

Sgambata in tandem con la Primavera per il Napoli di Spalletti: in grossa evidenza Mertens, autore di un’ottima prestazione.

Privo dei vari nazionali impegnati in giro per il mondo, il Napoli di Luciano Spalletti continua a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno per preparare, nei limiti del possibile e al netto delle tante assenze, la sfida in programma al rientro dalla sosta contro il Torino al ‘Diego Armando Maradona’. La giornata odierna ha visto gli azzurri effettuare un allenamento congiunto assieme alla formazione Primavera guidata da Nicolò Frustalupi: 4-0 il risultato finale in favore dei ‘grandi’, con Dries Mertens a recitare il ruolo di attore protagonista.

Il belga ha realizzato una doppietta (un goal è arrivato su calcio di rigore) e dunque si candida con forza a conquistare un maggiore minutaggio nelle gare che contano, dopo aver recuperato la condizione fisica in seguito all’operazione alla spalla che gli ha fatto saltare le prime uscite in campionato. Il rientro nel finale del match del ‘Franchi’ e queste due reti, seppur in un contesto amichevole, sono buon indice del recupero di Mertens, degno concorrente per Osimhen nella lotta per un posto da titolare. A completare il quadro dei marcatori contro la Primavera ecco Politano e Demme, anche loro a segno.

Mertens fa sorridere il Napoli, Malcuit no: infortunio per il francese

All’amichevole con la Primavera non ha preso parte Kevin Malcuit, fermato da una distrazione di primo grado del soleo sinistro rilevata dagli esami a cui si è sottoposto in mattinata. Oltre all’ex Lille erano assenti anche Ounas (palestra e terapie per lui) e l’infortunato di lungo corso Lobotka, che ha proseguito nella sua tabella personalizzata di lavoro sul campo.