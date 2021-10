Europa League, il Napoli pensa già al Leicester: biglietti scontati al 50%

Grande iniziativa per i tifosi azzurri: i biglietti di Napoli-Leicester saranno scontati al 50%: Ecco come ottenere la promozione.

Le prossime due gare di Europa League saranno decisive per il Napoli ed il percorso nel torneo. La squadra di Spalletti affronta probabilmente la formazione meno forte del girone, almeno sulla carta, quella più in crisi di tutte stando ai risultati ottenuti in campionato. Tuttavia, il Legia è primo nel girone C di Europa League, avendo battuto di misura sia lo Spartak Mosca che il Leicester. Due vittorie che lanciano i polacchi ad un’insperata qualificazione, se dovessero confermarsi in altri quattro match rimasti. O comunque, il club della capitale si candida con forza ad un accesso agli spareggi della Conference League.

Intanto, in casa Napoli pensano già al big match del girone contro il Leicester City: la promozione speciale sui biglietti per la sfida in programma a dicembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spalletti trasformista: il dato che non può essere trascurato

Biglietti Napoli-Leicester a metà prezzo: come fare

Mancano poco meno di due mesi alla gara in questione. Napoli-Leicester si disputerà alla sesta giornata in programma il 9 dicembre alle 18:45 e per l’occasione la società vuole il pienone al Maradona. Come fare? L’iniziativa del club azzurro è invitante anche per la sfida contro il Legia Varsavia, delicato dal punto di vista mentale. Per quest’impegno di giovedì 21 ottobre, i tifosi presenti allo stadio devono spingere la formazione di Spalletti alla vittoria, per guadagnare i primi tre punti in Europa League della stagione e rimettersi in corsa per una qualificazione.

Proprio i possessori dei biglietti di Napoli-Legia Varsavia avranno l’opportunità di acquistare quelli di Napoli-Leicester con lo sconto del 50%. Una promozione lanciata per riempire gli spalti del Maradona sia contro i polacchi, ma soprattutto per la sfida contro gli inglesi, che sarà certamente determinante per il passaggio del turno o per entrare in Conference League. Insomma, i napoletani sono chiamati a rispondere presente.