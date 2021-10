Napoli-Bologna, biglietti in vendita: un settore verso il sold out, i prezzi

A due giorni di distanza da Napoli-Bologna, non decolla la vendita dei biglietti. In esaurimento soltanto un settore, la situazione

Il Napoli è pronto ad affrontare il Bologna nella sfida valida per la decima giornata di serie A. Gli azzurri, reduci dal primo pareggio in campionato contro la Roma, hanno voglia di riscattarsi e tornare al più presto alla vittoria. Spalletti con ogni probabilità confermerà gran parte della formazione scesa in campo all’Olimpico, con Mertens dal primo minuto alle spalle del solito Osimhen. Sull’out di destra scalpita Lozano che è pronto a far rifiatare Politano, mentre sarà confermato capitan Insigne. Il Bologna dovrà far a meno invece degli squalificati Soriano e Soumaoro, espulsi nella sfida interna con il Milan, pronti ad essere rimpiazzati da Binks e Vignato.

Napoli-Bologna: biglietti gratis per gli under 14 accompagnati

Procede a rilento, la vendita dei biglietti per il match: l’unico settore che va verso il tutto esaurito è la Curva B superiore. I biglietti, in vendita dalle ore 12.00 del 20 ottobre, sono disponibili online su Ticketone ma non sono previste tariffe ridotte, eccetto per il settore Tribuna Family. Lo stadio Maradona difficilmente dunque registrerà il tutto esaurito. I tifosi del Napoli potranno usufruire dei biglietti gratuiti per i minori di 14 anni, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado per la sfida contro il Bologna.

I biglietti sono in vendita su Ticket One. Di seguito sono riportati i prezzi delle Tribune, dei Distinti e della Curva.

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Napoli-Bologna: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Mertens; Lozano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti (squalificato) in panchina Domenichini.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.