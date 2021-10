Napoli-Bologna, tocca allo storico vice: così è nata l’unione con Spalletti

Luciano Spalletti è stato fermato dal Giudice Sportivo per una giornata: in Napoli-Bologna toccherà allo storico vice allenatore.

Dalla stagione 1997-98 fino ad oggi, Luciano Spalletti ha avuto lo stesso vice allenatore in tutte le sue esperienze lavorative. Dall’Empoli alla Russia, al ritorno alla Roma fino al club azzurro. E ora, a causa dell’espulsione rimediata dal tecnico al termine della gara dell’Olimpico, toccherà al suo storico assistente.

In Napoli-Bologna, Marco Domenichini – vice di Spalletti – sarà in panchina al Maradona per continuare la striscia di risultati positivi ed inseguire il sogno scudetto. Scopriamo qualcosa in più sull’allenatore in seconda dei partenopei.

Marco Domenichini, il vice di Spalletti

Anche Domenichini, come Spalletti, ha avuto una carriera da calciatore, prima di diventare allenatore. Classe 1958, solo pochi giorni fa è stato il suo 63° compleanno, arriva da un mese difficile poiché qualche settimana fa ha perso la madre. Marco è originario di La Spezia, ha giocato per le giovanili della Fiorentina con cui ha conquistato due tornei di Viareggio, per poi girare tra Pescara, Empoli, Paganese e altre società minori, fino a cominciare negli anni ’90 la carriera da allenatore.

La sua collaborazione con Spalletti cominciò nel 1997-98 un po’ per caso, nato da uno spiacevole inconveniente: “Allenavo la Primavera dell’Empoli e non mi riconfermarono la panchina. Luciano allenava la prima squadra e mi chiese di fare il suo collaboratore – disse nel 2017 ai canali ufficiali della Roma – Per me è stata una grandissima e bellissima opportunità. Una cosa negativa si è trasformata in positiva“.

E così, dopo aver avuto alti e bassi ad inizio collaborazione tra Empoli, Sampdoria, Venezia e Ancona, sono arrivate le prime soddisfazioni con Udinese e Roma, fino al viaggio a San Pietroburgo e al ritorno in Serie A nuovamente con la Roma e poi l’Inter.