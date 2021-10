Napoli, Bologna ferito: scatta l’emergenza anche in attacco per Mihajlovic

Il Napoli affronta il Bologna alla decima giornata di Serie A: Mihajlovic in emergenza tra infortuni e squalifiche, a rischio anche il bomber.

Testa al Bologna. Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli si conferma in vetta alla classifica – a pari merito con il Milan – e continua la sua striscia di imbattibilità in campionato. Per proseguire il cammino e cercare una tentare una nuova mini fuga, la squadra partenopea ha bisogno di vincere contro i rossoblu nel prossimo turno di Serie A, in programma giovedì 28 ottobre.

Ancora un match infrasettimanale, soliti dubbi di formazione per Spalletti che mette alle spalle l’ottima prestazione contro i giallorossi e vede dinanzi a sé Bologna, Salernitana e il ritorno contro il Legia Varsavia in Europa League. Ma è il caso di fare step by step e pensare ad una partita alla volta. I prossimi avversari del Napoli arrivano da una tremenda sconfitta contro il Milan, arrivata a causa dell’inferiorità numerica. Mihajlovic deve fare i conti con squalificati e infortunati, in dubbio anche il bomber.

Mihajlovic prepara il Bologna anti-Napoli: Arnautovic in dubbio

Il Bologna non avrà a disposizione il difensore Soumaro ed il centrocampista Soriano, entrambi espulsi nel match contro il Milan. Due titolari in meno per Sinisa Mihajlovic che si vanno a sommare alle indisponibilità di Bonifazi e Kingsley. Ma non è tutto. Infatti, contro il Napoli potrebbe esserci un’incredibile forfait dell’ultimo minuto.

L’allenatore rossoblu ha rivelato al termine della sfida contro i rossoneri che Arnautovic ha avuto qualche problema fisico da valutare nel corso delle prossime ore. Inoltre, Mihajlovic ha affermato che per Napoli-Bologna conta di fare diversi cambi in formazione sia perché obbligato viste le squalifiche, sia per far ruotare i suoi ragazzi. Dunque, sarà possibile vedere un attacco rivoluzionato, con Vignato a supporto della punta, ma anche con Orsolini o Sansone pronti a riprendersi la scena dopo diverse partite negative. Mihajlovic prepara le mosse anti-Napoli, di seguito il probabile undici titolare emiliano:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Vignato, Sansone, Barrow