Napoli-Bologna probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Napoli-Bologna per la decima giornata di Serie A: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la frenata di Roma, dove è arrivato comunque un prezioso pareggio, il Napoli vuole subito ripartire nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Nel posticipo in programma giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 al ‘Diego Armando Maradona’ arriva il Bologna.

La squadra di Mihajlovic, attualmente appaiata con l’Empoli al nono posto, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan e non ha ancora mai vinto in trasferta mentre il Napoli a causa del pari di Roma è stato agganciato in vetta alla classifica dal Milan ma è ancora imbattuto in campionato.

Napoli-Bologna probabili formazioni

Spalletti dovrebbe cambiare poco rispetto alla trasferta dell’Olimpico, due i ballottaggi aperti: Meret o Ospina in porta e Elmas o Zielinski a centrocampo. Sicura la conferma di Rrhamani accanto a Koulibaly con Mario Rui e Di Lorenzo nel ruolo di terzini, così come quella di Anguissa e Fabian Ruiz in mezzo. Qualche dubbio in attacco dove l’unico sicuro del posto è Osimhen, mentre Lozano e Mertens potrebbero sostituire Politano e Insigne anche se il capitano alla fine dovrebbe giocare.

Piena emergenza per Mihajlovic che deve rinunciare agli squalificato Soumaoro e Soriano, entrambi espulsi contro il Milan, al loro posto in difesa potrebbe arretrare De Silvestri con l’inserimento di Skov Olsen sulla fascia destra e Schouten insieme a Dominguez e Svanberg a centrocampo. Barrow agirà dietro l’unica punta Arnautovic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Bologna verrà trasmessa come sempre in diretta streaming su DAZN. Per guardare la partita basterà collegarsi al portale da pc o notebook oppure scaricare la app su smartphone o tablet.

Napoli-Bologna sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport che trasmetterà la gara sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita in diretta streaming tramite Sky Go. L’alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky.