Il Napoli si qualifica se: l’ipotesi di passaggio anticipato

Dopo la vittoria di Varsavia il Napoli si qualifica se batte lo Spartak con un pareggio tra Leicester e Legia.

La bella vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Legia Varsavia mette in discesa la qualificazione per il Napoli, che adesso guida il girone C di Europa League e potrebbe chiudere il discorso addirittura con un turno di anticipo.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La tabella di recupero per Osimhen

Il Napoli si qualifica se: tutte le combinazioni

Ora infatti come detto il Napoli è primo con 7 punti davanti allo stesso Legia a 6 punti, seguono Leicester con 5 punti e Spartak Mosca con 4 punti. Un gruppo assolutamente equilibrato in cui tutto può ancora succedere. Ma gli azzurri hanno il proprio destino nelle loro mani e potrebbero addirittura qualificarsi già nel prossimo turno.

In caso di vittoria a Mosca il 24 novembre e contemporaneo pareggio tra Leicester e Legia Varsavia, il Napoli salirebbe a 10 punti in classifica mentre il Legia andrebbe a 7 con una sola partita a disposizione ma in virtù degli scontri diretti favorevoli con i polacchi, battuti dagli uomini di Spalletti sia all’andata che al ritorno, gli azzurri sarebbero già certi del primo posto e dunque della qualificazione agli ottavi di Europa League.

Quattro punti per la certezza del primo posto

Nel caso in cui il Napoli vincesse a Mosca e il Leicester battesse il Legia, agli azzurri basterà un pareggio all’ultima giornata in casa contro gli inglesi per conservare il primo posto ed evitare gli spareggi previsti per le seconde classificate contro una delle terze che scenderanno dai gironi di Champions League.

Uno scenario decisamente positivo e quasi sorprendente considerata la pessima partenza del Napoli, che aveva pareggiato in rimonta a Leicester e perso in casa contro lo Spartak ottenendo solo un punto nelle prime due giornate.

Come detto le prime classificate dei gironi di Europa League accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde affronteranno in uno spareggio le terze dei gironi di Champions League.