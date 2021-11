Di Lorenzo sempre in campo! In Italia solo due calciatori come lui

Giovanni Di Lorenzo sempre titolare e sempre in campo: il terzino del Napoli ha lo stesso record di minuti giocati di due portieri di Serie A

C’è un uomo della rosa di Spalletti che proprio non può essere sostituito. Mentre a malincuore il mister dovrà rinunciare a Koulibaly contro il Verona perché squalificato, Giovanni Di Lorenzo continua a macinare chilometri e registrare minuti di gioco.

Il terzino del Napoli ha disputato finora tutte le partite a disposizione tra campionato ed Europa League. Sempre partito tra i titolari, il difensore Campione d’Europa ha giocato 11 partite di Serie A e 4 della competizione europea. Ed è sorprendente che non sia mai stato sostituito. Infatti, Di Lorenzo ha registrato ben 360 minuti in Europa League e 990 in Serie A: 1350 minuti di gioco, il massimo a disposizione. Tra i club italiani solo due calciatori eguagliano lo stesso record stagionale di Giovanni.

Di Lorenzo, solo Rui Patricio e Handanovic come lui

Il terzino destro del Napoli è inarrestabile e tra club e Nazionale ha disputato 19 partite in questa stagione. Non conosce pausa, non conosce stanchezza. E il rendimento non è mai calato, anzi. Di Lorenzo si appresta a giocare titolare anche domenica contro il Verona, e ovviamente sarà convocato dall’Italia per l’importante impegno contro la Svizzera, match valido per la qualificazione diretta ai Mondiali 2022.

Intanto, ci sono solo due giocatori che eguagliano lo stesso minutaggio raggiunto da Giovanni Di Lorenzo in questa stagione calcistica 2021-22. Ma è anche scontato che sia così. Infatti, si tratta di Rui Patricio e Handanovic, sempre in campo e mai sostituiti tra campionato e coppe. Il portiere della Roma ha disputato 11 partite in campionato e 4 in Conference League; invece, il portiere nerazzurro è sceso in campo 11 volte in Serie A e 4 in Champions League. Ovviamente, i due non sono mai stati sostituiti. Addirittura, il portoghese ha registrato altre due presenze ai preliminari di Conference League, arrivando a disputare 16 partite in 3 mesi: superando di fatto anche il record di Di Lorenzo.