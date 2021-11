Il sogno Scudetto è vivo: “Napoli favorito per organico e idee di gioco”

Il Napoli continua a sognare lo Scudetto dopo le prime 12 giornate: arriva anche l’investitura di uno storico dirigente del calcio italiano.

32 punti in 12 partite, nessuna sconfitta e primato condiviso con un’altra squadra lanciatissima, il Milan: se vi avessero detto che il Napoli di Spalletti avrebbe viaggiato a questa velocità supersonica, probabilmente non avreste creduto alle vostre orecchie. E a ragion veduta: il deludente quinto posto della passata stagione è ancora una ferita parzialmente aperta, che il tecnico di Certaldo sta rimarginando a suon di risultati positivi. La piazza è tornata a sognare in grande dopo aver sfiorato il colpaccio nel 2018 con Sarri in panchina, sfumato a pochi metri dalla linea del traguardo.

Questo potrebbe però rivelarsi l’anno buono: almeno secondo lo storico dirigente Pietro Lo Monaco, figura di rilievo nell’ambiente e noto per aver costruito il Catania dei miracoli, grazie a vere e proprie intuizioni di mercato come Juan Manuel Vargas o Jorge Martinez. Intervenuto sulle frequenze del programma radiofonico ‘1 Football Club’, Lo Monaco ha messo la squadra partenopea al primo posto nella griglia delle contendenti per lo Scudetto: “A giudicare dalle prestazioni, credo che gli azzurri e il Milan siano i favoriti. Il Napoli però lo vedo un po’ più avanti, sia come completezza dell’organico che sotto l’aspetto delle idee di gioco“.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il paradosso di Insigne: tutti gli allenatori lo amano, ma c’è chi ha da ridire

Scudetto possibile per il Napoli, Osimhen è una freccia: “Si sta riprendendo”

Da Lo Monaco parole al miele anche per Victor Osimhen, finalmente all’altezza dell’elevato investimento fatto da De Laurentiis nel 2020 per strapparlo al Lille e alla concorrenza internazionale: “Ogni giocatore è unico a modo suo. In questa stagione sta dimostrando che la cifra spesa per lui era giusta, si sta riprendendo da un’annata negativa come la scorsa”.