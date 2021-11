Napoli prezioso: quanto vale la rosa azzurra. Il dato che non t’aspetti

E’ un Napoli prezioso nel valore della sua rosa: svelato quanto vale la squadra napoletana ed è un dato davvero inaspettato

Il Napoli primo in classifica in Serie A e con la migliore difesa d’Europa che valore in termini economici per quanto riguarda la rosa, ha a livello nazionale e, soprattutto, continentale? E’ una domanda a cui ha provato a rispondere Sky Sport, pubblicando una speciale classifica relativa proprio ai valori dei singoli club. E’ stato considerato il valore totale della rosa, e sono emersi dei dati davvero interessanti, su tutti il PSG “solo” secondo, con un valore totale di “appena” 990,2 milioni, di cui 160 ne vale solo Mbappé. Ma chi è, allora, il club con più valore? Si tratta del Manchester City, l’unico club a superare il miliardo di valore (1 miliardo ed ottanta milioni), con De Bruyne e Grealish accreditati di un valore da 100 milioni l’uno.

Il podio è completato dall’altra squadra di Manchester, lo United, con un valore di 911,25 milioni. Bruno Fernandes e Sancho, con 90 milioni a testa, sono i calciatori che valgono di più. Nessuna italiana nella top 10, dominata dai club inglesi con il Chelsea quarto per un valore totale di 891,5 milioni di euro e Lukaku che, da solo, ne vale 100.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, la sosta ha rigenerato gli azzurri. Inter nei guai: big ko

Napoli, la terza rosa italiana con più valore: Osimhen il top

Scorrendo la classifica, troviamo il Liverpool quinto (866,4 milioni di euro, Salah 100 da solo), seguito a ruota da Bayern Monaco (840,5 con Kimmich che ne vale 90) ed il Real Madrid (756 milioni, Casemiro 70). Chiudono la top ten i cugini dell’Atletico Madrid (745,9 milioni di euro, M. Llorente ne vale 80 milioni), poi il Tottenham di Antonio Conte (697 milioni, Kane 120) ed il Barcellona con 672 milioni di euro.

E le italiane? La prima della lista è la Juve 12ma, alle spalle del Borussia Dortmund (603,9 milioni); i bianconeri hanno un valore 602,9 milioni, Chiesa e De Ligt ne valgono 70. Arsenal e Leicester – rispettivamente 563,5 e 548,1 milioni – precedono l’Inter, avversaria degli azzurri domenica prossima e 15ma in classifica, con un valore di 525,9 milioni e Lautaro che da solo ne vale 80.

Ed il Napoli? I partenopei sono un gradino dietro all’Inter ed occupano la 16ma posizione; un valore della rosa di 518,9 milioni con Osimhen il più prezioso, accreditato di un valore di 60 milioni.

Chiudono la top 20 il Lipsia (valore rosa 497,55 milioni di euro), il Milan (476,7 milioni di euro), la Roma (429,25 milioni di euro) e l’Everton (428,75 milioni di euro).