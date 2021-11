VIDEO – Lozano a sorpresa: la frase che fa infuriare i tifosi del Napoli

Lozano impegnato con la sua nazionale: dal Messico arriva una dichiarazione sul futuro che non fa di certo piacere ai tifosi del Napoli.

Sosta non fortunata per Hirving Lozano, impegnato nelle qualificazioni del Nord-Centroamerica per i Mondiali del 2022: il suo Messico ha perso sia contro gli USA che col Canada, venendo scavalcato in classifica proprio dalle due dirette concorrenti. Nulla di compromesso, ma per l’attaccante del Napoli la delusione è lampante: dopo aver giocato tutti i 90 minuti della prima gara negli Stati Uniti, è stato sostituito all’intervallo del match disputato in Canada in cui, peraltro, ha rimediato anche un cartellino giallo.

Proprio dal Messico arrivano alcune dichiarazioni destinate a far rumore nell’ambiente partenopeo, relative al futuro dello stesso Lozano che, ai microfoni dell’emittente ‘Azteca Deportes’, si è voluto sbilanciare sulle sue ambizioni: “Credo di far parte di un gruppo molto competitivo, con compagni di squadra forti, e sono cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe giocare in un club più grande. Mi considero un calciatore competitivo e con obiettivi chiari, so di essere ad un buon livello e un giorno mi piacerebbe compiere questo passo”.

Lozano lontano da Napoli? Piedi per terra

Lozano sa benissimo comunque quanto il Napoli sia stato (e lo è ancora) importante per la sua crescita e ha riconosciuto i meriti del club che nel 2019 lo strappò a peso d’oro al PSV per regalargli una chance unica ad un livello più elevato dell’Eredivisie: “Però preferisco andare passo dopo passo, sono concentrato nel migliorarmi il più possibile a livello personale e calcistico. Spero possa accadere tutto questo”.

Parole che vanno lette anche come un piccolo malumore per qualche panchina di troppo, con Spalletti che spesso e volentieri gli ha preferito Politano sulla fascia destra dell’attacco: uno ‘smacco’ per Lozano, che quando è stato chiamato in causa si è quasi sempre fatto trovare pronto.