Probabili formazioni Napoli-Leicester: sorpresa in attacco

Il Napoli si gioca tutto col Leicester in Europa League: le probabili formazioni dell’incontro e le informazioni sulla diretta tv e streaming.

Il girone C è il più equilibrato dell’Europa League: qui tutti – ma proprio tutti – possono concludere tra le prime due posizioni e qualificarsi ai turni successivi, con la prospettiva del primo posto con conseguente accesso diretto agli ottavi di finale a ingolosire chiunque. Il Napoli è ancora aritmeticamente in lizza per chiudere davanti a tutti: per farlo, dovrà battere il Leicester e sperare che lo Spartak Mosca (avanti negli scontri diretti con gli azzurri) non faccia lo stesso col Legia Varsavia. Vincere il girone vorrebbe dire evitare il turno dei sedicesimi (riservato alle seconde di Europa League e alle terze classificate dei raggruppamenti di Champions), mentre le terze dovranno accontentarsi della discesa in Conference League.

Il Napoli non arriva all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili, tanto che Spalletti potrebbe proporre una grossa novità relativa al ruolo di Mario Rui: l’ex Empoli dovrebbe agire nel ruolo di centrocampista in tandem con Demme, con Malcuit ed Elmas impegnati sulle corsie esterne. Politano e Lozano a supporto di Petagna, in vantaggio su Mertens che dovrebbe partire dalla panchina così come Zielinski. Scelte obbligate in difesa, con la conferma del terzetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus davanti al portiere di coppa Meret.

Le probabili formazioni di Napoli-Leicester:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Söyüncü, Thomas; Soumaré, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Napoli-Leicester, dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Leicester sarà visibile in tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), oltre che su DAZN tramite l’app dedicata fruibile sulle smart tv.

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go oppure sul sito di DAZN, raggiungibile da browser del pc o attraverso l’app. L’alternativa è la piattaforma NOW.