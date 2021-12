Probabili formazioni Napoli-Empoli: due ritorni per Spalletti

Napoli atteso dallo scontro di campionato con l’Empoli al ‘Maradona’: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

In casa Napoli è ritornato il sorriso dopo la sofferta – ma importantissima – vittoria contro il Leicester che ha permesso di volare agli spareggi di Europa League previsti a febbraio: Spalletti può rasserenarsi anche per il progressivo svuotamento dell’infermeria che, da poche ore, non conta più Zambo Anguissa e Lorenzo Insigne. Entrambi, infatti, saranno convocati per l’impegno casalingo con l’Empoli e, l’annuncio, lo ha dato lo stesso tecnico azzurro nella conferenza della vigilia: “Saranno entrambi in lista, così come Lozano: non chiedetemi però qual è il loro minutaggio, in queste situazioni così equilibrate si possono sempre trovare delle nuove soluzioni”.

Sia Anguissa che Insigne dovrebbero far parte dell’undici titolare anti-Empoli, mentre Lozano viaggia verso un posto in panchina: 4-2-3-1 con Mertens che torna al centro dell’attacco dopo l’intermezzo europeo, supportato da Politano e Zielinski oltre che dal capitano. In mediana, assieme al camerunese, ci sarà invece Demme. Retroguardia a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui terzini, Rrahmani e Juan Jesus al centro. Tra i pali rientra Ospina.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.

Napoli-Empoli, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Empoli sarà visibile su tutte le moderne smart tv tramite l’applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco Xbox e PlayStation e utilizzabile su Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Streaming disponibile sempre grazie l’app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet o su pc: basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.