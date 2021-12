Coppa Italia, il Napoli scopre il prossimo avversario: quando si gioca?

Stasera il Napoli scoprirà il primo avversario del suo cammino di Coppa Italia. L’esito dell’incontro è tutt’altro che scontato…

Il Napoli conoscerà a breve il primo avversario di Coppa Italia. La vincente tra Fiorentina e Benevento affronterà la squadra di Spalletti negli ottavi di finale. Il match di andata si terrà il 12 gennaio, ed aprirà il cammino degli azzurri nella competizione, il ritorno è invece programmato per il 19.

L’esito della partita di Coppa Italia non è scontato

Fiorentina-Benevento non sarà una sfida semplice per gli uomini di Vincenzo Italiano. Gli “stregoni” arrivano da quattro vittorie consecutive, e stanno dimostrando di essere attrezzati per tornare in Serie A già da quest’anno. Anche la Viola sta attraversando un buon momento di forma, e, forte dell’entusiasmo per il quinto posto in classifica, cercherà di imporsi sull’avversario rapidamente.

Il Napoli scoprirà quindi il suo primo avversario di Coppa Italia nel match in onda questa sera alle 21, Fiorentina-Benevento sarà visibile sul canale Italia 1.