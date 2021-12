UFFICIALE – Incubo senza fine per il Napoli: un altro big positivo

Ancora pessime notizie in casa Napoli: un altro big è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato in patria. Spalletti perde un’altra pedina importante, mentre si avvicina sempre di più un match di vitale importanza per la sua squadra.

Luciano Spalletti vorrà dimenticare presto questa sosta natalizia: il suo Napoli perde pezzi, a causa di un tampone positivo di un altro big, ora in isolamento presso il suo domicilio. Lo ha reso noto la società attraverso i suoi canali social. Si complica ulteriormente la settimana di avvicinamento al big match di Torino, a cui gli azzurri si presentano sempre più in difficoltà.

Ancora un positivo nel Napoli: Lozano in isolamento

Autore di una stagione complicata ed ora positivo ad un tampone effettuato in Messico: non finiscono i guai per Hirving Lozano, che non riesce a rilanciarsi dopo lo spaventoso infortunio in nazionale. Il calciatore osserverà ora un periodo d’isolamento presso il suo domicilio.

Il messicano, che si è spesso alternato con Politano come nella precedente stagione, non sta rispettando ad ora le attese: tre goal ed altrettanti assist a referto nelle 26 partite giocate. Numeri ben distanti da quelli registrati nella precedente stagione, in cui il “Chucky” si è rivelato un’importante arma a disposizione di Gennaro Gattuso.

Sempre più contati i calciatori a disposizione del Napoli, che perderà diversi elementi a causa della Coppa d’Africa ed anche per il covid-19, che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo sportivo (e non solo). Gli azzurri positivi sono dunque due, in un momento in cui il contributo di ogni singolo (specialmente di Fabian Ruiz e Lozano) può risultare decisivo per la stagione, destinata a non semplificarsi per ancora molto tempo.