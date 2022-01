Juventus-Napoli, probabili formazioni: Spalletti in piena emergenza

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, big match della prima giornata di ritorno: azzurri in piena emergenza

Il Napoli a Torino in piena emergenza. Mancano due giorni alla super sfida contro la Juventus e Luciano Spalletti ha perso un altro elemento. Si tratta di Kevin Malcuit, risultato positivo al Covid dopo i giorni di isolamento fiduciario. Senza il francese, e con Mario Rui squalificato e peraltro anche lui positivo al Covid-19, le scelte sono praticamente obbligate in difesa, considerato come Koulibaly sia in Coppa d’Africa e Tuanzebe non sia ancora un calciatore azzurro. Il calciatore inglese, infatti, dovrebbe svolgere le visite mediche nei prossimi giorni per poi aggregarsi al gruppo.

Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce, con l’algerino titolare obbligato a quasi un anno dall’ultima volta; l’unica alternativa, d’altronde, è il giovane Zanoli, anche lui mai impiegato dal 1’ in questa stagione. Difesa completata da Rrahmani e Juan Jesus al centro, davanti a David Ospina.

LEGGI ANCHE >>> Ufficiale – Ancora due positivi nel Napoli, c’è un altro big

Juventus-Napoli, azzurri in piena emergenza

La conta dei disponibili, per Spalletti, prosegue anche a centrocampo ed in attacco. In mediana Fabiàn smaltito il Covid, ha un problema muscolare e non ci sarà; Lobotka, quindi, in cabina di regia con Demme accanto, considerato come Anguissa sia in nazionale ed Elmas positivo, come Lozano. In attacco Dries Mertens è favorito su Andrea Petagna come terminale offensivo, alle sue spalle Zielinski, con Politano ed Insigne – fresco di firma sul contratto multimilionario con il Toronto – sulle fasce, considerato come anche Adam Ounas sia indisponibile, impegnato in una Coppa d’Africa che tanto penalizzerà il Napoli in questo mese di gennaio.

Ed all’Allianz Stadium mancherà anche il condottiero degli azzurri, Luciano Spalletti. Anche il tecnico, infatti, è stato colpito dal Covid-19; è asintomatico, ma chiaramente non potrà seguire la squadra a Torino.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

Napoli (4-2-3-1): Osina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; politano, Zielinski, Insigne; Mertens.