Ufficiale – Ancora due positivi nel Napoli, c’è un altro big

Due calciatori del Napoli sono risultati positivi al tampone effettuato in mattinata, così come un membro dello staff ed un magazziniere. Questo il risultato del controllo effettuato al gruppo stamattina, che non aiuta a migliorare l’umore dei tifosi, ancora impegnati a digerire il probabile addio di capitan Insigne.

Due calciatori positivi nel Napoli: c’è un altro big

Mario Rui e Bofelli, un elemento della primavera azzurra, sono dunque costretti ad un periodo di isolamento in seguito alla positività. Le quattro persone contagiate sono tutte vaccinate ed asintomatiche. Il calciatore portoghese non era comunque arruolabile per il big match di Torino, a causa della squalifica, ma rischia di saltare il successivo incontro con la Sampdoria.

Difficile oramai fare calcoli e previsioni: Spalletti è circondato da incertezze e dubbi, con sempre meno uomini arruolabili per l’importante trittico di partite in arrivo a breve, che molto inciderà sull’intera stagione del Napoli. Il primo avversario sarà la Juventus di Allegri, anch’essa in emergenza causa covid ed infortuni(specialmente nel reparto difensivo).