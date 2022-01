Juventus-Napoli, i convocati azzurri: 4 primavera presenti, fuori un altro big

Juventus-Napoli, emergenza piena per gli azzurri che hanno dovuto rinunciare anche ad un altro big. 4 Primavera convocati, la lista

Un tira e molla durato tutta la giornata, con l’ASL sollecitata e chiamata a rispondere a un quesito che poteva creare un replay dello scorso anno. Ma alla fine l’ASL si è limitata ad applicare il protocollo e a delegare al Napoli “ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio”. Insomma, si parte per Torino e si giocherà Juve-Napoli. Gli azzurri sono partiti nel pomeriggio per raggiungere il capoluogo piemontese e affronteranno la sfida in una situazione di emergenza assoluta. Ai vari covid-positivi e agli assenti per la coppa d’Africa si è aggiunto oggi anche Alex Meret, risultato positivo insieme ad un altro membro dello staff. Mini-focolaio anche nella Primavera azzurra, intanto fioccano provvedimenti contrastanti con l’ASL di Torino che blocca il Torino diretto a Bergamo e quella di Salerno che ha bloccato la Salernitana. Nessun rinvio della giornata, si giocano regolarmente le partite che si possono giocare. Spalletti fa la conta dei disponibili ed aggrega alla prima squadra i Primavera Idasiak, Vergara, Costanzo e Spedalieri. Ospina in porta con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati di Rrahmani e Juan Jesus. Fabiàn non convocato, ci saranno Demme e Lobotka in mezzo al campo con Politano, Insigne e Zielinski alle spalle di Mertens. Ma attenzione anche ad Elmas e Petagna, che si sono negativizzati dal Covid e faranno parte del match, dal primo minuto o nella ripresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Insigne, da bandiera a “Ce ne faremo una ragione”: le tappe dell’addio

Juventus-Napoli, i convocati azzurri: quattro Primavera presenti

Napoli in piena emergenza per il big match di Torino, Spalletti (assente anche lui per Covid) costretto a convocare sei primavera. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.