Non c’è tregua per il Napoli: spunta un altro positivo tra i portieri

Ancora guai per il Napoli: spunta un positivo tra i portieri della squadra, oltre ad un membro dello staff tecnico. Lo ha reso noto la società attraverso i propri canali social ufficiali. Entrambi i positivi sono regolarmente vaccinati.

Incubo senza fine per il Napoli, che dopo aver recuperato Elmas vede un altro elemento uscire positivo al tampone, insieme ad un componente dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati come specificato dalla società, osserveranno ora il consueto periodo di isolamento in attesa di negativizzarsi. Si complicano ulteriormente i piani per Torino di Spalletti e uomini.

Spunta un positivo tra i portieri del Napoli

Sempre più a rischio la partita tra Juventus e Napoli. Non siederà in panchina il portiere Alex Meret, a causa della positività emersa in mattinata. La squadra potrà fare affidamento sul Patron Ospina, la scelta preferita da Spalletti in questa sua prima parte di stagione al Napoli. Salgono a 13 in tutto i positivi del gruppo squadra azzurro: nonostante il rientro di Elmas, il numero preoccupa la ASL, che sta valutando di bloccare la squadra.

Senza un allenatore, con undici uomini contati da schierare ed ora un solo portiere a disposizione. Questa la situazione del gruppo alla vigilia del big match con la Juventus, che tanto dirà sulla stagione di entrambe le squadre e la loro lotta alla qualificazione in Champions League. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, in una situazione così complessa solo la giusta mentalità potrà permettere al Napoli di giocare una grande partita.