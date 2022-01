Probabili formazioni Bologna-Napoli: rientri importanti per Spalletti

Napoli di scena a Bologna nel 22° turno di Serie A: Spalletti recupera elementi importanti. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Smaltita la delusione per la precoce eliminazione dalla Coppa Italia, in casa Napoli non c’è tempo per leccarsi le ferite: la Serie A incombe e, con essa, l’ostica trasferta del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in programma lunedì alle ore 18:30. C’è un terzo posto da difendere, una zona Champions League da consolidare: tutti ottimi argomenti per non tralasciare nulla e scendere in campo con la cattiveria agonistica giusta per portare a casa il massimo risultato.

Spalletti può finalmente tornare a sorridere per la situazione relativa all’infermeria, sempre più vuota: ad oggi sono Insigne, Ospina e Koulibaly (positivo e impegnato in Coppa d’Africa) i giocatori indisponibili, con importanti rientri avvenuti nelle ultime ore che offrono al tecnico toscano più margine di scelta per quanto riguarda la formazione iniziale da contrapporre ai rossoblù.

Tra i pali gioca Meret, mentre Mario Rui si riprende il posto a sinistra dopo l’avvenuta negatività; Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa. Lobotka affianca Fabian Ruiz nella zona nevralgica, ballottaggio Mertens-Zielinski per un posto sulla trequarti: qualora dovesse spuntarla il polacco, il belga potrebbe sistemarsi al centro d’attacco dove scalpita Petagna. Politano ed Elmas sulle corsie esterne nel tridente di trequarti.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Formazioni Bologna-Napoli: diretta tv e streaming

Bologna-Napoli sarà visibile su smart tv grazie all’applicazione di DAZN, fruibile anche su console di gioco e altri dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Streaming disponibile sempre tramite la suddetta app per quanto riguarda smartphone e tablet, mentre da pc basterà collegarsi da browser al sito ufficiale.