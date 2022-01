Bologna-Napoli, i convocati di Spalletti: rientrano tanti big!

Sta pian piano rientrando l’emergenza per Spalletti ed i suoi uomini: la società ha diramato la lista dei convocati scelti dal mister per Bologna-Napoli. Tanti titolari tornano finalmente a disposizione del tecnico!

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Bologna, tanti i rientri per l’importante trasferta contro il gruppo guidato da Mihajlović. Nonostante la perdita di Ospina, il portiere preferito dal tecnico di Certaldo in questa sua prima stagione, i rientri sono tanti e fanno certamente sorridere: sarà ora importante gestire il minutaggio dei lungodegenti, in particolare quello di Victor Osimhen, che scenderà in campo con la oramai nota mascherina protettiva.

Leggi anche >>> Luciano Spalletti indica la strada da raggiungere: che avviso ai suoi calciatori

I convocati di Bologna-Napoli: Osimhen, ma non solo…

La società ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per l’importante trasferta al Renato Dall’Ara: difficile, se non impossibile, vedere in campo Osimhen dal primo minuto, ma il nigeriano siederà in panchina e potrà finalmente tornare in campo nel corso della ripresa. Ritorna anche Mario Rui, che con ogni probabilità strapperà il posto da titolare a Ghoulam, reduce da tre impegni consecutivi per la prima volta dopo troppo tempo, e meritevole di riposo.

Spalletti ritrova anche una pedina fondamentale per il suo scacchiere, negativizzatosi dal covid-19 qualche giorno fa, Piotr Zielinski è riuscito a ritornare tra i giocatori disponibili per il tecnico. Qui la lista completa ufficiale dei convocati:

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Mertens, Petagna, Osimhen, Lozano, Politano.