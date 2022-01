Mercato Napoli, azzurri pronti a chiudere un colpo: ma c’è un problema

Il mercato del Napoli continua a muoversi: gli azzurri sono pronti a chiudere un altro colpo, ma c’è un problema

Il mercato del Napoli è tutt’altro che chiuso. Si pensava che l’arrivo di Tuanzebe dal Manchester United, a colmare numericamente il vuoto lasciato da Kostas Manolas fosse l’unica operazione in entrata dei partenopei ma potrebbe non essere così.

Nonostante le smentite di rito, il ds Giuntoli è molto attento ad ogni possibilità che il mercato regali e pronto a piazzare la zampata decisiva in caso di grande affare. Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di profili validi, sia giovani che talentuosi ma anche di veri e propri affari che possano garantire a Spalletti rinforzi di assoluta qualità ed affidamento.

La squadra mercato del Napoli, quindi, lavora alacremente e sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra, tutti supervisionati dal tecnico, alla ricerca solo di profili in grado di essere funzionali al suo progetto.

Mercato Napoli, affare Tagliafico: la situazione

Il Napoli, quasi da tempo immemore, è alla ricerca di un terzino sinistro. Anche in questo caso, sono svariate le opzioni valutate dal ds; Reinildo Mandava del Lille piace eccome, anche perché è acquistabile a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Il nome su cui si sta concentrando l’entourage azzurro è però quello di Nicolas Tagliafico; argentino in forza all’Ajax, è pronto a lasciare Amsterdam per una nuova avventura italiana. Il 31enne cursore mancino, insieme al suo agente, è in pressing sulla dirigenza dei Lancieri in queste ore con un solo obiettivo, la cessione al Napoli.

Il gradimento tra il calciatore ed il club è totale e Tagliafico, nelle prossime ore, ribadirà nuovamente la sua volontà di cambiare aria e spostarsi alle falde del Vesuvio entro la fine del mercato invernale. L’Ajax, però, dovrebbe accettare la proposta napoletana del prestito con diritto di riscatto, formula fin qui rifiutata dai Lancieri che vorrebbero almeno l’obbligo.

In casa azzurra, però, c’è un altro problema da risolvere prima di chiudere l’operazione. Serve necessariamente una cessione, perché la lista dei 25 al momento è completa. Un addio, quindi, per poter aprire le braccia a Tagliafico. Già, ma chi? L’indiziato numero uno è Ghoulam, ma l’algerino si è ripreso dall’infortunio ed ha anche offerto buone prestazioni quando chiamato in causa. Saranno giorni di riflessione intensa in casa azzurra.