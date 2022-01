Giuntoli sul giovane in prestito: “Rendimento eccellente, il Napoli lo segue!”

Nell’intervista esclusiva al quotidiano “L’inchiesta” il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato un breve ma non banale commento sul giovane azzurro in prestito al Frosinone. La società segue il ragazzo con attenzione, e con questi ritmi non è difficile prevedere un futuro in prima squadra azzurra…

Non sono passate inosservate le parole del DS azzurro Cristiano Giuntoli, che si è speso in una concisa affermazione sul giovane di proprietà del Napoli, che sta incantando nella sua avventura al Frosinone. “La società lo segue con attenzione, speriamo che continui così”, ha dichiarato Giuntoli a “L’inchiesta”, incoraggiando Alessio Zerbin a continuare ad offrire un rendimento di gran livello.

Alessio Zerbin: il giovane di proprietà del Napoli elogiato da Giuntoli

Il classe ’99 in prestito al Frosinone di Fabio Grosso sta facendo parlare di sé: Giuntoli lo ha telefonato anche dopo la doppietta alla capolista, il Pisa, la seconda consecutiva dopo quella inferta alla SPAL. Sono 6 le reti complessive siglate in serie B da Zerbin, insieme ai due assist che impreziosiscono il suo bottino. Considerando i 769 minuti giocati in B, l’ala sinistra ha messo partecipato ad un goal ogni 96 minuti! Numeri che non possono non esaltare, e che spiegano meglio di ogni parola l’interesse del Napoli a monitorare la sua crescita.

L’obiettivo della società, ed il giovane ne è pienamente consapevole, è quello di portarlo in prima squadra, con la quale si è anche allenato durante la sua avventura in Primavera. Il giovane sta ripagando la fiducia di Giuntoli, sempre più soddisfatto del suo rendimento e del suo impegno. Fabio Grosso ha a sua disposizione diversi giovani interessanti, ma Zerbin sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, ed il Napoli sorride.