Napoli, la luce in fondo al tunnel: la mossa decisiva

Il Napoli sembra aver visto la luce in fondo al tunnel: la mossa decisiva ed il ritorno importante. La tabella di marcia

“Il Napoli deve andare a giocare le partire senza avere punti di vista su quella che è la classifica“. Luciano Spalletti a fine partita si nasconde dietro la pretattica del “ragioniamo una partita alla volta“, ma è impossibile non sorridere dopo la giornata di campionato appena conclusa.

Inter e Atalanta, come prevedibile, si sono annullate a vicenda, il Milan è incappato in una sconfitta inattesa con lo Spezia ammazzagrandi mentre il Napoli è andato a vincere a Bologna dove un successo era tutt’altro che scontato. Delle prime 4 solo gli azzurri hanno portato a casa 3 punti e perciò la classifica torna a mostrare uno spiraglio di luce.

Ed è la stessa luce che c’è in fondo a quel tunnel in cui il Napoli è piombato da un paio di mesi a questa parte, quando prima gli infortuni in serie poi il Covid poi la Coppa D’Africa avevano decimato la rosa a disposizione di mister Spalletti.

Napoli, il ritorno di Lozano ed i prossimi appuntamenti

Ora pian piano stanno rientrando tutti e per di più arrivano segnali di ripresa anche da chi era apparso un po’ più appannato, come il Chucky Lozano.

Una doppietta scintillante che mette la parola fine ad un periodo da incubo per il messicano, fra uscite improvvide, Covid e prestazioni discutibili. Arma preziosa a disposizione di Spalletti orfano di Insigne che ora punta dritto alle prossime due, a cavallo della sosta di fine gennaio.

Prima la Salernitana al Maradona, poi dopo la trasferta a Venezia. Due partite da 3 punti per arrivare a Napoli-Inter con la rosa probabilmente al completo e una chance importante per riaprire il campionato una volta per tutte.

La tabella di marcia è stata fissata nelle menti dei calciatori azzurri, pronti e decisi a regalare una gioia a tutta la città, proprio come aveva chiesto Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre partita contro il Bologna.