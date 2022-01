Calciomercato Napoli, Giuntoli stregato: occhi in casa Verona

Giuntoli monitora più elementi per rinforzare il centrocampo del Napoli: uno dei nomi più ‘caldi’ del calciomercato arriva da Verona.

Serviva un difensore per far fronte alla partenza di Manolas, tornato all’Olympiacos, e Spalletti è stato accontentato con il prestito di Tuanzebe dal Manchester United: il calciomercato del Napoli non ha fin qui regalato grossi spunti sia in entrata che in uscita (ceduti anche Costa al Parma e Younes all’Al-Ettifaq) e il lavoro di Giuntoli è da inquadrare, piuttosto, in ottica estiva, quando la costruzione delle squadre prende decisamente forma e non si parla di pura riparazione.

Uno dei reparti che probabilmente sarà ritoccato con uno o più innesti è il centrocampo e, in tal senso, proseguono le valutazioni per scegliere il profilo che sia più adatto per il calcio praticato da Spalletti: secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Giuntoli sarebbe stato stregato dalle prestazioni di Ivan Ilic. Il serbo – riscattato lo scorso agosto dal Verona che lo aveva acquisito in prestito con diritto dal Manchester City nel 2020 – è una delle tante rivelazioni della rosa allenata da Tudor, in lotta per un posto in Europa nonostante l’addio di Juric e il flop di Di Francesco avessero generato un po’ di scoramento tra i tifosi scaligeri.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rinnovo Mertens, salta tutto? La cifra dell’ingaggio è incredibilmente bassa

Calciomercato Napoli, la stagione di Ilic: qualità e inserimenti per Tudor

La stagione di Ilic era iniziata col botto grazie alla rete rifilata all’Inter (già punita anche nel 2020/21) che però non era bastata per evitare la sconfitta alla seconda giornata in quel del ‘Bentegodi’; per lui anche un’altra soddisfazione personale in Coppa Italia, pure questa inutile contro l’Empoli nel turno dei sedicesimi. Impiegato in tandem con Tameze o Veloso, Ilic è in grado di offrire il giusto equilibrio tra dedizione alla fase difensiva e applicazione con tempi chirurgici degli inserimenti offensivi, esaltati dal calcio brillante di Tudor che tra qualche mese potrebbe vedersi sottrarre uno dei suoi pupilli.