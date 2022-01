Calciomercato Napoli fermo: “Non ne ha bisogno, rosa alla pari dell’Inter”

Napoli apparentemente fermo sul calciomercato, condizione che però non preoccupa: “Gli azzurri non hanno bisogno di acquisti”.

Al netto di qualche rumor interessante (Ilic del Verona è tra questi), il calciomercato in entrata del Napoli sembra essersi fermato al prestito secco e oneroso di Tuanzebe fino a giugno, resosi necessario per coprire la falla lasciata aperta da Manolas, tornato in Grecia per vestire nuovamente la maglia dell’Olympiacos: un’immobilità che non sorprende uno degli opinionisti di punta del calcio italiano, Daniele Adani, volto nuovo di Rai Sport dopo tanti anni passati tra le fila di Sky Sport.

L’ex difensore di Fiorentina e Brescia tra le altre, ha espresso il suo pensiero dalle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, dicendosi sicuro che il Napoli non abbia bisogno di ricorrere allo strumento del calciomercato per rinforzare una rosa dal livello paragonabile a quello dell’Inter: “Penso che se c’è un club che non ha bisogno di muoversi sul mercato, quello è proprio il Napoli. Non ha difetti evidenti nella rosa, che è al livello dell’Inter come qualità“.

Calciomercato ‘anonimo’ per il Napoli: “Fiducia a Mario Rui e Lobotka”

Nel menzionare alcuni elementi della rosa del Napoli, Adani si è soffermato in particolare su Mario Rui e Lobotka, ritenuti all’altezza del compito che Spalletti li chiama a svolgere ad ogni partita: “Si parla tanto di un terzino sinistro, ma Mario Rui è un titolare vero. E se vuoi migliorare a centrocampo, chi prendi di accessibile che sia meglio di Fabian Ruiz o gli altri? Abbiamo visto Lobotka, che sulla carta è una riserva: perché sostituirlo?“.

Insomma, piena fiducia in chi già c’è e ben si comporta in campo: a volte anche il mercato può essere messo da parte in nome della stabilità tecnica ed emotiva del gruppo.