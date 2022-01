“Il Napoli andrà in Champions League”, la previsione che infiamma i tifosi

I dati parlano chiaro: secondo la previsione del noto sito “FiveThirtyEight”, il Napoli quest’anno può considerarsi ad un passo dal tornare in Champions League.

La previsione infiamma i tifosi e, quasi certamente, può rasserenare Spalletti, che nei recenti mesi ha affrontato con grande organizzazione un periodo complicato per la sua squadra. Le tante assenze, ed anche un mix di sfortuna e poco cinismo dei calciatori, hanno rallentato la marcia degli azzurri. Ciò nonostante, secondo il noto portale “FiveThirtyEight“, il Napoli può ritenersi già con un piede in Champions League, così come il Milan ed Atalanta, ma occhio alla Juventus…

La previsione di FiveThirtyEight: il Napoli tornerà in Champions League, ma occhio alla Juve!

FiveThirtyEight è un portale che utilizza numeri e statistiche per informare, proporre sondaggi ed effettuare previsioni di ogni genere (politica, cultura, sport…). Le proiezioni sportive riguardano molto da vicino anche la squadra di Luciano Spalletti, impegnata in una complicata corsa alla Champions League che vede coinvolte, oltre alla squadra azzurra, principalmente Milan, Atalanta ed anche Juventus. La compagine di Allegri, dopo un inizio di stagione complicato, è riuscita infatti ad agganciare il gruppo ed occupa ora il quinto posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla Dea (che deve tuttavia recuperare un match), ma è ancora molto distante dal gruppo di testa.

Secondo i numeri del sito, che utilizza un suo algoritmo denominato “SPI” per svolgere delle proiezioni finali nel corso del campionato, il Napoli all’85% si qualificherà per la prossima edizione della Champions, seguita da Milan (78%) ed Atalanta (72%). La Juventus ha recuperato terreno, e secondo le previsioni potrebbe infastidire le ultime due squadre con un 45% di possibilità di qualificazione. Molto basse, invece, le quote scudetto per gli azzurri, solo al 9% contro l’82% dell’Inter, grande favorita al titolo anche quest’anno.