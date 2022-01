Olivera a Napoli? L’annuncio ufficiale sulla trattativa spiazza tutti

A che punto è la trattativa tra Napoli e Getafe per Mathias Olivera? La risposta arriva direttamente dal club spagnolo.

Mathias Olivera è finito nell’orbita del Napoli già dalla scorsa estate ed è rimbalzato prepotentemente sui media per questa nuova sessione di calciomercato. E’ chiaro il motivo. E’ un terzino sinistro e al club farebbe comodo un giocatore in quel ruolo che abbia modo di crescere ed aumentare il proprio potenziale.

Infatti, Ghoulam è ormai entrato in scadenza e servirà per la prossima stagione intervenire immediatamente sul mercato per offrire un’alternativa a Mario Rui. Il difensore del Getafe sembra essere nel mirino della dirigenza partenopea, addirittura la trattativa è stata data in stato avanzato. Ma oggi è arrivato un clamoroso colpo di scena.

Olivera-Napoli, è colpo di scena! L’annuncio del presidente del Getafe

Nessun affare col Getafe. Nessuna operazione di mercato con il club spagnolo. Così tuona il presidente della società madrilena ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Infatti, in un’intervista rilasciata all’emittente, il patron del Getafe Angel Torres Sanchez ha smentito qualsiasi notizia di mercato che lega la sua squadra con i partenopei.

“La trattativa con il Napoli per Olivera al momento non c’è – ha spiegato il presidente spagnolo – Non ho contatti con la società azzurra dall’anno scorso. Inoltre, il calciatore non partirà a gennaio: in questa sessione di mercato vogliamo acquistare giocatori, non venderli“. Poi ha aggiunto: “Di questa operazione ne parla soprattutto la stampa e conosco i motivi“.

Dunque, se sarà terzino non sarà Olivera. Il Napoli non avrebbe alcun interesse ad acquistare il difensore uruguaiano classe 1997. E sembra destino che in questa finestra di mercato Giuntoli e De Laurentiis non vogliano acquistare ulteriori calciatori, per lasciar lavorare Spalletti con questa rosa. Una rosa capace di impensierire anche i campioni d’Italia in carica.