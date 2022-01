Ufficiali le convocazioni dell’Italia: Spalletti perde tre azzurri

By

L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per lo stage, programmato dal 26 al 28 di gennaio: Spalletti perde tre azzurri per gli allenamenti, che riprenderanno domani a Castel Volturno in vista del match con il Venezia.

Un breve stop e poi si ricomincia: da domani il gruppo riprenderà ad allenarsi con mister Spalletti al Konami Training Center, senza tuttavia tre elementi inclusi nelle convocazioni dell’Italia per lo stage. Due mesi dopo gli incontri con Svizzera ed Irlanda del Nord, infatti, la Nazionale si prepara per un impegnativo 2022, con uno stage composto da tre allenamenti per selezionare gli uomini che parteciperanno alle qualificazioni al Mondiale, programmate a fine marzo.

Ufficiali le convocazioni dell’Italia: out tre azzurri per Spalletti

Mancini ha selezionato ben 35 calciatori per lo stage di tre giorni in vista delle qualificazioni ai mondiali. Tra le tante sorprese (tra le quali spicca inevitabilmente Balotelli), anche tre calciatori del Napoli sono rientrati nelle scelte del tecnico, qui l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi, Alessio Cragno, Alex Meret, Salvatore Sirigu.

Difensori: Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Davide Calabria, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe, Gianluca Mancini, Luca Pellegrini, Giorgio Scalvini, Rafael Toloi.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Samuele Ricci, Stefano Sensi, Sandro Tonali.

Attaccanti: Mario Balotelli, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, Nicolò Zaniolo.