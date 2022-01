Coppa d’Africa, Koulibaly ai quarti da “insoddisfatto”: la stoccata a fine gara

Vittoria importante del Senegal su Capo Verde, quarti di finale di Coppa d’Africa assicurati: ma Koulibaly è insoddisfatto e sgrida i compagni.

Il Senegal vince contro Capo Verde e accede ai quarti di finale di Coppa d’Africa, anche grazie alla prestazione di Koulibaly. Il difensore del Napoli, capitano della sua nazionale, ha disputato la sua seconda partita del torneo, dopo aver esordito solo alla terza giornata della fase a gironi a causa del Covid.

Quando il “comandante” è sceso in campo contro il Malawi ha mostrato grande fatica, dovuta proprio alle scarse condizioni atletiche per via dello stop forzato. Ma a distanza di pochi giorni, Koulibaly è tornato a giocare da grande, da leader, da capitano. Il Senegal ha battuto Capo Verde 2-0 e attende di scoprire la prossima avversaria che uscirà dall’incontro tra Mali e Guinea Equatoriale.

A fine gara, il capitano dei Leoni ha voluto tirare le orecchie ai suoi compagni, per via dello scarso atteggiamento. Inoltre, Koulibaly ha svelato i suoi due sogni per questa competizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa d’Africa, il Napoli voleva trattenere i calciatori? La risposta è sorprendente

Coppa d’Africa, Koulibaly tira le orecchie ai compagni: “Possiamo fare meglio”

Il difensore del Napoli ha celebrato la vittoria della sua squadra, ma non è stato del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi compagni. Infatti, il Senegal ha rischiato a più riprese di subire gol, ma alla fine, proprio grazie a Koulibaly, la difesa ha retto agli attacchi di Capo Verde.

Il centrale del club azzurro ha rilasciato un commento a caldo a fine partita: “E’ stata una sfida difficile perché abbiamo trovato un avversario molto organizzato. Possiamo essere felici per oggi, ma dobbiamo fare meglio. Possiamo fare meglio“. Il Senegal non ha ancora subito gol in questo torneo e dopo quattro partite la porta resta ancora inviolata. Così, Koulibaly ha svelato il proprio sogno: “Spero che la squadra non subisca mai gol e ne faccia sempre tanti. Ci siamo riusciti oggi e mi auguro che ci riusciamo anche in futuro. Questo è il mio obiettivo da difensore“.

A fine partita, anche i tifosi del Senegal applaudono la prestazione di Koulibaly sui social. Addirittura qualcuno scrive che la sua prestazione contro il Capo Verde sarebbe da mostrare alle scuole “dei Ministri esteri“. Normale amministrazione.

Con la conquista dei quarti di finale di Coppa d’Africa, Kalidou resterà ancora un po’ in Camerun. In caso di passaggio in semifinale, il suo rientro sarà previsto in ogni caso per il match Napoli-Inter.