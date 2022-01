Scoperto da un ex Napoli, ora ‘caso’ di mercato: tutto su Nedim Bajrami

Napoli e Milan stanno mostrando enorme interesse per Nedim Bajrami, il talento classe ’99 dell’Empoli che nel suo primo anno di Serie A sta facendo tanto parlare di sé. Lo scorso 5 settembre ha esordito con l’Albania, grazie ad un ex allenatore azzurro!

In queste ultime giornate di calciomercato continua ad emergere un forte interesse di Napoli e Milan per Nedim Bajrami, il talento dell’Empoli che anche in Serie A non ha faticato a mettersi in mostra. Nonostante i suoi ottimi numeri, 6 goal e 4 assist al suo primo anno nella massima divisione (e 3 reti in Coppa Italia), Andreazzoli non sembra considerarlo un titolare inamovibile: non bastano un goal o assist ogni 122′ di gioco per giocare sempre. “E’ un giovane di valore” ha commentato il tecnico, e le big ne sono a conoscenza…

Leggi anche >>> Olivera a Napoli? L’annuncio ufficiale sulla trattativa spiazza tutti

Nedim Bajrami: la crescita e l’esordio in nazionale con l’ex Napoli “Edy” Reja

Cresciuto nelle giovanili del Grasshoppers, storica squadra svizzera che per decenni ha regnato in patria, approda nel 2019 all’Empoli, dove subito troverà un ambiente ideale per esprimersi al meglio. Anche la massima divisione italiana non lo ha spaventato: 6 goal e 4, anche contro diverse big (Lazio, Juventus, Milan e Roma), terzo per passaggi chiave completati in Serie A, sopra a campioni come Insigne e Zielinski, uno specialista in tal senso.

Il fantasista è da tempo oggetto di desiderio di tanti club, fin dal suo esordio in Serie B dove ha mostrato di poter lottare da titolare per la promozione in A. Ha mantenuto le aspettative, mostrando di essere un vero e proprio jolly, offrendo all’allora tecnico Dionisi tante soluzioni diverse. E’ cresciuto nelle giovanili della nazionale svizzera, decidendo tuttavia di rappresentare l’Albania come dichiarato dal CT dell’Under 21 elvetica, che ha cercato di convincere il giovane talento a restare. Bajrami ascolta il suo cuore, e debutta con la maglia dell’Albania su decisione di Edoardo Reja, all’età di 22 anni e 6 mesi!

Bajrami è un centrocampista moderno, che si esalta negli spazi aperti grazie alla sua velocità e capacità di inserimento: nella sua breve carriera ha già dimostrato di saper coprire con mestiere tutte le zone avanzate del campo. Ufficialmente un trequartista o un centrale, che può e deve migliorare negli spazi stretti, ma è già riuscito ad imporsi come uno dei gioielli più interessanti del campionato. Napoli e Milan monitorano con attenzione il calciatore, il cui valore ad oggi si attesta intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che più di ogni parola permette di comprendere il suo grande talento.