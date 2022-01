Calciomercato Napoli, svolta sul finale! Giuntoli prepara un nuovo colpo

Il Napoli può scatenarsi in questi ultimi giorni di calciomercato: Giuntoli sornione prepara un colpo in uscita, e in entrata….

Colpo di scena sul finale della sessione invernale. Sorprendentemente il Napoli potrebbe scatenarsi negli ultimi giorni di mercato, tra cessioni e nuovi possibili acquisti. Fino a questo momento, la società ha agito sottobanco, di soppiatto, riuscendo solo a rinforzare il delicato reparto difensivo con l’arrivo di Tuanzebe.

Il giocatore inglese arriva in prestito dal Manchester United, un colpo per dare la possibilità a Spalletti di far rifiatare qualche uomo della linea a quattro. A causa delle restrizioni della lista dei 25 giocatori, il club azzurro non può acquistare alcun altro calciatore per questa stagione. C’è solo un caso in cui Giuntoli può tentare l’assalto su un obiettivo: la cessione di qualche pedina.

E infatti, nelle ultime ore si sarebbe sbloccata una trattativa in uscita, che permetterebbe al Napoli di entrare in scena in questa sessione invernale particolarmente strana, caratterizzata da pochi colpi e qualche assurda trattativa stellare come quella tra la Fiorentina e la Juventus per Vlahovic, o Gosens all’Inter.

Calciomercato Napoli, calciatore in uscita gratis! Giuntoli tenta un altro colpo?

La società azzurra è sorniona e può regalare qualche nuovo volto nella rosa proprio sul gong. Infatti, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sono in corso trattative e dialoghi per portare Faouzi Ghoulam alla Lazio. Il Napoli avrebbe dato il via libera alla cessione del cartellino del calciatore anche gratis, poiché l’algerino è entrato ormai in scadenza e a luglio avrebbe ugualmente lasciato il club.

De Laurentiis e Giuntoli non hanno alcuna intenzione di rinnovare il contratto del difensore, che tra l’altro pesa sul bilancio societario. Inoltre, il progetto azzurro non prevede più Ghoulam, atleta sfortunatissimo con tanti infortuni e mai tornato a brillare da quel novembre del 2017, quando nel match di Champions League e al massimo della sua espressione calcistica, si ruppe il crociato del ginocchio destro.

Così, con la cessione del terzino sinistro algerino, il Napoli potrebbe entrare in scena in questa finestra di calciomercato per acquistare – in prestito o a titolo definitivo – nuovi esterni bassi mancini. Servirà un ricambio a Mario Rui. E magari il ds azzurro può tentare il colpo Parisi, che tanto piace allo staff tecnico e alla dirigenza. Oppure puntare su Wijndal dell’AZ, altro nome che aleggia su Castel Volturno.