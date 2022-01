L’impressionante evoluzione di Piotr Zielinski a Napoli

Il centrocampista del Napoli si è raccontato in una intervista emozionante da il Mattino, nella quale ha affrontato temi molto personali: le parole di Piotr Zielinski ed i suoi numeri in campo testimoniano la sua grandezza a 360°.

Zielinski si è raccontato in una toccante intervista su Il Mattino, soffermandosi sul suo passato e la grande determinazione ad aiutare i bambini meno fortunati. Il centrocampista azzurro ha comprato già con i suoi primi stipendi delle case in cui ospitare i piccoli che non possono crescere nella propria famiglia. Un campione fuori e dentro dal campo, dove nelle ultime stagioni ha mostrato una crescita incredibile, testimoniata da numeri eccellenti.

Zielinski a Napoli: una crescita definitiva?

Il trequartista azzurro si è distinto, fin dalla prima esperienza in A, per la grande tecnica e la qualità di entrambi i suoi piedi. In quest’ultimo anno è mezzo ha già raggiunto lo stesso numero di reti delle precedenti tre stagioni sommate, raddoppiando inoltre il numero di assist! Ad un calo improvviso nella stagione 2019/20 è seguita una crescita eccezionale e continua, che lo ha reso uno dei protagonisti assoluti della squadra.

Non più una promessa, ma un campione che sa incidere e fare la differenza negli ultimi 30 metri, calciando indifferente con entrambi i piedi e servendo con precisione i compagni. Negli ultimi anni Zielinski è parso un calciatore fortemente consapevole dei propri mezzi, che ha abbandonato le incertezze, come dimostrato anche in diversi big match (Fiorentina, Atalanta, Lazio ed Inter) in cui si è registrato nel tabellino nel corso di questa stagione.