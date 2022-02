Napoli, Spalletti ancora in emergenza! E un giallo complicherebbe tutto

Nuova emergenza per Luciano Spalletti: Napoli pieno di assenti, contro il Cagliari solo uno è certo del posto. Ma scatta l’allarme cartellino.

Il Napoli pareggia contro il Barcellona con le unghie e con i denti, soffrendo il forcing dei padroni di casa, intenti a vincere davanti al proprio pubblico. Forse, gli azzurri escono con l’amaro in bocca dal Camp Nou, consapevoli di non esser riusciti a dare il 100% contro una formazione blaugrana lontana parente a quella affrontata in Champions League circa un anno e mezzo fa.

Ma al momento, quel che preoccupa Spalletti è la squadra da schierare contro il Cagliari: il Napoli è nuovamente in emergenza. Già qualche ora prima della sfida contro il Barcellona, Osimhen non sembrava essere al meglio. Nel match di Europa League si sono infortunati Anguissa e Fabian Ruiz. Ecco le condizioni degli azzurri e chi scenderà in campo contro i sardi per la 26a giornata di Serie A.

Cagliari-Napoli, centrocampo rivoluzionato: Spalletti in emergenza e Demme…

Diversi azzurri sono usciti malconci dalla partita in Spagna e si aggiungono alla lista degli infortunati. Già Tuanzebe, Lozano, Politano e Lobotka non potranno disputare la gara di campionato contro i rossoblu per infortunio e neanche il ritorno dei playoff contro il Barcellona. A questi, si aggiunge sicuramente Anguissa che sarà assente contro il Cagliari per risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra, stesso problema già accusato a novembre dopo la gara contro l’Inter. Un’assenza pesantissima a centrocampo per Spalletti.

Inoltre, lo staff medico del Napoli dovrà valutare anche le condizioni di Fabian Ruiz, che ha ricevuti alcuni punti di sutura sul capo dopo uno scontro di gioco. Invece, Zielinski è uscito dal Camp Nou affaticato, ma potrebbe riuscire a recuperare per la sfida contro il Cagliari. L’unico certo del posto in mediana è Demme. Ma attenzione. Il centrocampista tedesco è diffidato in campionato e un cartellino giallo lo squalificherebbe per il match di Serie A successivo, ossia quello contro la Lazio. Insomma, si prospettano giorni difficili per Spalletti, che dovrà studiare soluzioni e sperare nel recupero anticipato di Lobotka.