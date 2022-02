Gelo tra Insigne e Spalletti? Le parole del mister fanno riflettere

Crisi in corso nello spogliatoio del Napoli tra Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti? Le parole dell’allenatore fanno riflettere.

Il pareggio a Cagliari dev’essere presto dimenticato e lasciato alle spalle. Si tratta di un passo falso che può frenare le ambizioni del Napoli e dei napoletani. Un pareggio che va stretto ai rossoblu e si trasforma quasi in un’impresa per gli azzurri, mai entrati veramente in partita.

Fortunatamente, c’è chi sa capitalizzare le poche palle gol a disposizione. Victor Osimhen è riuscito ad incornare di testa il cross di Mario Rui, regalando un punto alla squadra che resta in corsa per il titolo ma non riesce nell’aggancio al Milan in vetta alla classifica.

E proprio l’attaccante nigeriano appare “coinvolto” in una situazione che porterebbe ad un malinteso tra mister Spalletti e il capitano Lorenzo Insigne. Ecco che cosa è successo nel post-partita di Cagliari-Napoli.

Insigne, Spalletti lancia una frecciata? Le parole in conferenza

Al termine della gara all’Unipol Domus, l’allenatore azzurro ha rilasciato interviste ai broadcaster e in sala stampa, dove non ha perso occasione per ringraziare Victor Osimhen, che ha stretto i denti nonostante l’infortunio: “Non stava bene, non c’è alcuna pre-tattica. E’ stato bravo a mettersi a disposizione, aveva un ginocchio gonfio e c’era il rischio di lasciarlo a casa“.

C’è però chi è rimasto a casa per un affaticamento muscolare e non è partito con i compagni. Infatti, Lorenzo Insigne è rimasto a Napoli a seguito dei problemi muscolari accusati alla vigilia della gara in Sardegna e non è riuscito a mettersi a disposizione, come invece ha fatto Osimhen, ampiamente elogiato da Spalletti davanti alle tv.

Frecciata al capitano? Potrebbe essere una lettura delle dichiarazioni del mister nel post-partita. Spalletti non parla mai a sproposito. Le convocazioni per la sfida contro il Barcellona riveleranno la verità sul rapporto tra Lorenzo e Luciano.