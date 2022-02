Il Napoli ha un (bellissimo) nuovo bus: il modello è differente – FOTO

Il nuovo bus del Napoli è magnifico e ricco di gigantografie di Maradona: cambia anche il modello, scopri qual è e com’è fatto

Mancano una manciata di ore al match di Europa League tra Napoli e Barcellona, che si disputerà nel segno di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è stato calciatore per entrambi i club, ma è con la divisa azzurra che ha lasciato il segno.

Proprio in occasione di questa super sfida europea, il club campano ha deciso di scoprire il nuovo veicolo che accompagnerà i calciatori per le trasferte e per le partite casalinghe. Il bus del Napoli è ricco di foto raffiguranti Maradona in diversi istanti, immagini che sono diventate iconiche nel corso degli anni. E non manca il celebre motto entrato nel cuore anche a Luciano Spalletti.

Bus Napoli nel segno di Diego: com’è fatto il nuovo modello – FOTO

La SSC Napoli cambia bus e passa da un modello Mercedes ad uno realizzato dall’Irizar, modello Irizar i6s. Ovviamente, il colore azzurro è predominante e ai lati spiccano le immagini di Diego Armando Maradona. Figura anche la gigantografia del volto del Pibe de Oro utilizzata nell’edizione limitata per le maglie di questa stagione a lui dedicate. Sulla coda del bus, invece, c’è la più classica foto di Diego con la maglia dell’Argentina, che sfugge in contropiede palla al piede. La stessa posa utilizzata per la realizzazione della statua che sarà posta fuori allo stadio di Fuorigrotta.

Sull’altro lato del bus del Napoli – quello dedicato alla salita e discesa delle persone – spunta l’immagine del Golfo stilizzata, con Diego intento a palleggiare di testa un “Tango“. Il Vesuvio è caratterizzato dall’iconico fumo che esce dal cratere, ma di colore rosso e a forma di peperoncino, simbolo portafortuna. In coda al lato d’entrata e d’uscita dei passeggeri, spunta il logo gigante del club, che fa da sfondo a monumenti e luoghi storici della città partenopea, come il Maschio Angioino o Piazza Plebiscito.

Sul retro dell’autobus, invece, spunta la foto stilizzata di Maradona di spalle con la divisa del Napoli e il numero 10. Su ambo i lato del mezzo di trasporto impossibile non notare il verso del celebre coro dei tifosi azzurri “Sarò con te“. Lo stesso che è stato applicato alle pettorine d’allenamento della squadra, per volere di Luciano Spalletti.