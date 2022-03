Verona-Napoli, le probabili formazioni: novità a centrocampo per gli azzurri

Il Napoli torna nella “fatal Verona” per scacciare i demoni della scorsa stagione. Novità tra le fila azzurre, le probabili formazioni di Verona-Napoli

Ripartire subito con una reazione decisa proprio contro la squadra che lo scorso anno sancì il tracollo del Napoli di Gattuso ad un passo dal traguardo. Da Napoli-Verona a Verona-Napoli, gli azzurri rischiano nuovamente di sprofondare nel baratro perché un altro passo falso dopo il ko interno col Milan significherebbe addio per sempre al sogno scudetto.

Mister Spalletti lo sa molto bene ed è pronto anche a rivoluzionare la squadra se non riceverà risposte dai suoi ragazzi. La buona notizia è che ormai la rosa è praticamente al completo e si può contare al 100% su due elementi fondamentali, ovvero Anguissa e Lozano.

Potrebbero essere loro le novità più importanti della formazione che affronterà il Verona, insieme con Elmas che ha dato buoni riscontri e potrebbe sostituire uno spento Zielinski. Occhio anche alla fascia sinistra difensiva, con Mario Rui che gioca praticamente sempre e quindi potrebbe osservare un turno di riposo. Ospina confermato in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus o Mario Rui, ma attenzione anche a Faouzi Ghoulam. A centrocampo Anguissa dovrebbe affiancare Lobotka e far riposare Fabiàn Ruiz. Davanti Lozano e Insigne ai lati con Elmas o Zielinski in mezzo alle spalle di Victor Osimhen, chiamato a ritrovare la rete contro uno degli attacchi più prolifici del campionato: il Verona, insieme al Liverpool, è l’unica squadra d’Europa ad avere tre attaccanti in doppia cifra: Simeone, Barak e Caprari.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

Domenica 13 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena Verona-Napoli, gara valida per la 29° giornata di Serie A TIM. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Ecco come potrebbero scendere in campo le due formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Lazovic, Praszelik, Retsos, Veloso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tuanzebe, Malcuit.